ΗΠΑ: Τον Χάουαρντ Λούτνικ προκρίνει ο Έλον Μασκ για υπουργό Οικονομικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει τον υποψήφιό του για το υπουργείο Οικονομικών, με τον Χάουαρντ Λούτνικ και τον επενδυτή Σκοτ ​​Μπέσεντ να είναι σοβαροί υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Μασκ είπε ότι ο Μπέσεντ είναι «μια επιλογή τύπου μία από τα συνηθισμένα (business-as-usual)».

«Το business-as-usual οδηγεί την Αμερική σε πτώχευση, επομένως χρειαζόμαστε αλλαγή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε ο Μασκ στο X.

«Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερους να τοποθετούνται επί αυτού, προκειμένου ο Τραμπ να εξετάσει όλες οι συμβουλές».

Would be interesting to hear more people weigh in on this for @realDonaldTrump to consider feedback.

My view fwiw is that Bessent is a business-as-usual choice, whereas @howardlutnick will actually enact change.

Business-as-usual is driving America bankrupt, so we need change… https://t.co/igGLZOJ8wz

— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024