Συναγερμός στο Παρίσι: Ιδιοκτήτης εστιατορίου κρατάει ομήρους τους εργαζομένους του

Η αστυνομία έχει περικυκλώσει τη συνοικία, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα το κίνητρο.

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο άνδρας είναι οπλισμένος. Το εν λόγω εστιατόριο βρίσκεται στο 15ο διαμέρισμα της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Issy-les-Moulineaux.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

❗️BFMTV: Hostages taken at restaurant in Issy-les-Moulineaux near Paris

Police have arrived at the scene and cordoned off the area. pic.twitter.com/wdiBnF9w0N

