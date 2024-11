WSJ: Πιθανός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ ο Λάρι Κούντλοου

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον οικοδεσπότη του Fox Business Network, Λάρι Κούντλοου, ανώτατο ρόλο σε θέματα οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνησή του, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal.

Σύμβουλοι του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Κούντλοου θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για να ηγηθεί του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, πιθανόν του υπουργείου Οικονομικών, τόνισε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι ο Κούντλοου συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ποιος είναι ο Λάρι Κούντλοου

Ο Λάρι Κούντλοου είναι επί του παρόντος ο οικοδεσπότης του ‘’Kudlow’’ στο FOX Business Network και συνεργάτης του FOX News. Εντάχθηκε στο δίκτυο τον Φεβρουάριο του 2021.

Το ‘’Kudlow’’ καλύπτει τα τελευταία πρωτοσέλιδα και τις επιχειρηματικές τάσεις, με έμφαση στον οικονομικό αντίκτυπο που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στην εκπομπή του, έχει πάρει συνεντεύξεις με βασικούς δημιουργούς ειδήσεων όπως ο πρώην υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ο πρώην υπουργός Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος, ο πρώην σύμβουλος εμπορίου των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ μεταξύ άλλων. Πιο πρόσφατα, συνέβαλε στην εκτενή κάλυψη της Εθνικής Συνέλευσης των Ρεπουμπλικανών του 2024. Πριν από αυτό, συνεισέφερε στο πάνελ Ενδιάμεσων Εκλογών 2022 του FBN μαζί με τους Μαρια Μπαρτιμόρο, Τσαρλς Πέϊν και Στούαρτ Βάρνι.

Πριν από την ένταξή του στο FOX Business, ο ‘’Kudlow’’ υπηρέτησε ως Βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική και Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο Τραμπ. Υπήρξε επίσης ανώτερος συνεργάτης στο CNBC, όπου φιλοξένησε μια εκπομπή ανάλυσης για την αγορά ‘’The Kudlow Report’’.

Προηγουμένως, υπηρέτησε ως επικεφαλής οικονομολόγος και ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Bear Sterns. Από το 1981 έως το 1985 ο Κούντλοου ήταν αναπληρωτής διευθυντής για τα οικονομικά και τον προγραμματισμό στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ρήγκαν.

Ο Κούντλοου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ και είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του Τζούντιθ. Έχει γράψει επίσης δύο βιβλία, «JFK and the Reagan Revolution: A Secret History of American Prosperity» και «American Abundance: The New Economic and Moral Prosperity».

Πηγή: ΑΜΠΕ, FOX Business