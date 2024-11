Ματ Γκέιτς: Από κατηγορούμενος για εμπορία 17χρονης, υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Τραμπ – Το προφίλ του και τι σημαίνει ο διορισμός του

Η πιο πρόσφατη επιλογή που αιφνιδίασε πολλούς στο Καπιτώλιο και προκάλεσε έκπληξη διεθνώς είναι αυτή του Ματ Γκέιτς για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης. Από όλες τις επιλογές του εκλεγμένου προέδρου για την κυβέρνησή του μέχρι στιγμής, αυτή είναι η πιο αμφιλεγόμενη.

Πρόκειται για έναν ένθερμο υποστηρικτή του Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τον εκλεγμένο πρόεδρο «θα βάλει τέλος στην εργαλειοποίηση της κυβέρνησής μας, θα προστατεύσει τα σύνορά μας, θα διαλύσει εγκληματικές οργανώσεις και θα αποκαταστήσει την σοβαρά κλονισμένη πίστη και εμπιστοσύνη των Αμερικανών στο υπουργείο Δικαιοσύνης».

Ο Γκέιτς παραιτήθηκε από βουλευτής την Τετάρτη, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, σχολιάζοντας πάντως ότι η παραίτησή του «μας εξέπληξε λίγο».

Όπως αναφέρει το Reuters, ο 42χρονος Γκέιτς, ο οποίος δεν έχει εργαστεί ποτέ στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή ως εισαγγελέας σε καμία βαθμίδα της κυβέρνησης, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποπομπή του πρώην προέδρου της βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν ΜακΚάρθι, το 2023.

Η επιλογή του στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις από κάποιους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία, η οποία θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό του. «Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για σοβαρή πρόταση για υπουργός Δικαιοσύνης», δήλωσε η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι.

Ο Τραμπ, ο οποίος μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά ποινικών διώξεων, επικρίνει εδώ και χρόνια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει δεσμευτεί για τη ριζική αναδιάρθρωσή του.

Ο Γκέιτς, ο οποίος εργαζόταν σε δικηγορικό γραφείο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2016, άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη ότι μπορεί να καταργήσει ακόμη το FBI.

Δεδομένου ότι ο Γκέιτς φαίνεται να έχει εχθρούς ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα, η επιλογή του Τραμπ φαίνεται να στέλνει ένα μήνυμα και στους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους ότι κατά τη δεύτερη θητεία του ο εκλεγμένος πρόεδρος θα στηριχθεί σε άτομα που εμπιστεύεται πως θα εφαρμόσουν την ατζέντα του, σχολιάζει το BBC.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνούσε τον Γκέιτς επί σχεδόν τρία χρόνια με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπου, που αφορούσε ένα 17χρονο κορίτσι. Το γραφείο του είχε ανακοινώσει το 2023 ότι ενημερώθηκε από τους εισαγγελείς ότι δεν θα του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Ωστόσο, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζει την έρευνά της εις βάρος του με αφορμή καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, παράνομη χρήση ναρκωτικών και ενδεχόμενες απόπειρες παρεμπόδισης της έρευνας. Ο ίδιος ο Γκέιτς αρνείται τις κατηγορίες.

Και ο ίδιος ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις τις οποίες ερευνά το υπουργείο Δικαιοσύνης, η μία εκ των οποίων αφορά τις απόπειρές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020 και η άλλη την παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων. Ο Τραμπ αρνείται τις κατηγορίες και έχει καταγγείλει το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι στρέφεται εναντίον του με στόχο να βλάψει την πολιτική του καριέρα.

Πρώην στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο Γκέιτς θα εκμεταλλευθεί τη θέση του για να πολιτικοποιήσει τη δράση του υπουργείου, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο.

«Ανησυχώ ότι όποιος αναλάβει τη θέση το υπουργού Δικαιοσύνης με στόχο να πολιτικοποιήσει το έργο του υπουργείου όχι μόνο κινδυνεύει να υπονομεύσει το κράτος δικαίου, αλλά και σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν για να προστατεύουν τη νομιμότητα του έργου του υπουργείου», σχολίασε ο Τζόναθαν Σμιθ, πρώην στέλεχος του υπουργείου που αποχώρησε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters.

Πάντως, ο Έλον Μασκ δεν φάνηκε να πτοείται από τις αντιδράσεις, σχολιάζοντας λακωνικά πως «ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης έρχεται».

The Hammer of Justice is coming

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024