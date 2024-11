Βραζιλία: Βομβιστής αυτοκτονίας σκοτώθηκε μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο – Είχε προσπαθήσει να εισβάλει

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, ο άνδρας αποπειράθηκε, μάταια, να παρεισφρήσει στο μέγαρο όπου βρίσκεται η έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας. Ήταν μία αποτυχημένη «επίθεση», η οποία «κατέληξε σε αυτοκτονία», ανακοινώθηκε.

Ο πολίτης αυτός πλησίασε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε και σημειώθηκε έκρηξη μπροστά στην είσοδο», είπε στον Τύπο η κυβερνήτρια στην Μπραζίλια, η Σελίνα Λεάου.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για «αυτοκτονία», πρόσθεσε η κυρία Λεάου. «Δεν υπάρχει κανένας τραυματίας», πρόσθεσε. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για τις «επιθέσεις» στο Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

#BreakingNews‌

The explosions near Brazil’s Supreme Court & Congress earlier today were carried out by a #suicide_bomber#Explosion #Brasília #Brazil pic.twitter.com/cAvXjSWLAM

— Shekhar Pujari (@ShekharPujari2) November 14, 2024