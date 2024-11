Ιράν: Ο Τραμπ πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

«Οι Αμερικανοί μελλοντικοί επικεφαλής του κράτους θα (…) δώσουν τέλος στη συνέχιση της γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε ο Εσμαήλ Μπαγαεΐ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης -απαντώντας σε σχετική ερώτηση- ότι το υπουργείο είναι ενήμερο για τις αναφορές σχετικά με τη σύλληψη του Ιρανοαμερικανού δημοσιογράφου Ρεζά Βαλιζαντέχ στο Ιράν.

