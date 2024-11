Ο Βίκτορ Όρμπαν θα μπορούσε να κανονίσει τηλεδιάσκεψη του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με διπλωμάτες

Ο οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι ένας από τους λίγους στενούς συμμάχους του Τραμπ μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, με τον ίδιο να έχει δηλώσει ότι «θα άνοιγε σαμπάνιες αν νικούσε ο Τραμπ».

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός και προνομιακός συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κανονίσει να απευθυνθεί ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ στους Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα πως συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά μετά την επικράτηση του Ρεπουμπλικάνου στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ, προσθέτοντας πρόσθεσε ότι έχουν «μεγάλα σχέδια για το μέλλον».

«Κλήση στο Μαρ-α-Λάγκο. Μόλις είχα την πρώτη μου τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τις εκλογές. Έχουμε μεγάλα σχέδια για το μέλλον!», διαβεβαίωσε ο κ. Όρμπαν μέσω X.

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024