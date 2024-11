Αμερικανικές εκλογές: Σε «υπεράσπιση της δημοκρατίας» καλεί η Λιζ Τσέινι και απαξιοί να κατονομάσει τον Τραμπ

«Το δημοκρατικό σύστημα της χώρας μας λειτούργησε χθες το βράδυ και έχουμε έναν νέο εκλεγμένο πρόεδρο. Απαιτείται από όλους τους Αμερικανούς, είτε μας αρέσει το αποτέλεσμα είτε όχι, να αποδεχτούμε τα αποτελέσματα των εκλογών», είπε.

Our nation’s democratic system functioned last night and we have a new President-elect. All Americans are bound, whether we like the outcome or not, to accept the results of our elections. We now have a special responsibility, as citizens of the greatest nation on earth, to do…

— Liz Cheney (@Liz_Cheney) November 6, 2024