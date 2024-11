Τριντό: Θα εργαστούμε μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ

Ειδικότερα, ο Τριντό σημειώνει:

«Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η φιλία ανάμεσα σε Καναδά και ΗΠΑ είναι ο φθόνος του κόσμου. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ θα εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες, ευημερία και ασφάλεια και για τα δύο έθνη μας».

Congratulations to Donald Trump on being elected President of the United States.

The friendship between Canada and the U.S. is the envy of the world. I know President Trump and I will work together to create more opportunity, prosperity, and security for both of our nations. pic.twitter.com/yEnL6gxyzO

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 6, 2024