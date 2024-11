Ισραήλ: Ρουκέτες αναχαιτίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Κατά τη Jerusalem Post, ρουκέτες αναχαιτίστηκαν, μεταξύ άλλων, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Από τις δέκα ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν, οι δύο έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Hezbollah attempted to attack Israel’s Ben-Gurion airport

The Lebanese terrorist group launched a massive attack on Tel Aviv. One of the rockets fell in the area of Ben-Gurion Airport.

Two flights were delayed due to rocket fragments falling near the airport. pic.twitter.com/LvguB5dtlO

— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024