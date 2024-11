Αμερικανικές εκλογές: Η «viral» στιγμή μιας δύσκολης βραδιάς για τους Δημοκρατικούς

Ανθρωποι από το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις ζητούν από δημοσιογράφους και τεχνικούς να σβήσουν τα φώτα καθώς το πάρτι παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, τελικά, δεν άρχισε ποτέ.

Press has been told to turn off lights at VP Harris’ watch party. pic.twitter.com/MOIXFs5423

— Nidia (@NidiaCavazosTV) November 6, 2024