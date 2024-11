Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για το «σπουδαιότερο comeback της ιστορίας»

«Αγαπητοί Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ,

Συγχαρητήρια για το σπουδαιότερο comeback της ιστορίας!

Η ιστορική επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει μία νέα αρχή για την Αμερική και μία ισχυρή επαναδέσμευση της σπουδαίας συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αμερική. Είναι μία τεράστια νίκη!»

Dear Donald and Melania Trump,

Congratulations on history’s greatest comeback!

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

This is a huge victory!

In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024