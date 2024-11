Κάμαλα Χάρις Vs Ντόναλντ Τραμπ: Τελευταία ημέρα της εκστρατείας – Δύο διαφορετικοί κόσμοι στα βίντεο των δύο μονομάχων

Δύο βίντεο, που ανήρτησαν πριν από λίγο οι δύο υποψήφιοι, αποτυπώνουν το διαφορετικό στίγμα των δύο υποψηφίων.

Η Χάρις, σε μία προσπάθεια να κερδίσει την εργατική και μεσαία τάξη, η οποία έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τους Δημοκρατικούς, θυμίζει ότι και αυτή είναι «παιδί της». «Δεν θα ξεχάσω ποτέ από πού έρχομαι», λέει σε ένα συγκινητικό βίντεο με φωτογραφίες, που μας γυρνούν πίσω στα παιδικά της χρόνια.

