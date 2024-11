Λίβανος: Το Ισράηλ ανακοίνωσε πως «εξουδετέρωσε» διοικητή της Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ «έπληξε και εξουδετέρωσε τον Αμπού Αλί Ρίντα, τον διοικητή της περιοχής Μπαρααχίτ στον νότιο Λίβανο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

ELIMINATED: 2 Terrorists on 2 Fronts

Lebanon:

The IAF struck and eliminated Abu Ali Rida, the Hezbollah commander of the Baraachit area in southern Lebanon. Abu Ali Rida was responsible for planning and executing rocket and anti-tank missile attacks on IDF troops and oversaw… pic.twitter.com/x6UvnmZ5ix

— Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2024