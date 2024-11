Αμερικανικές εκλογές: Οι ιστορικές πρωτιές για Τραμπ και Χάρις – αν κερδίσουν

Καθώς πλησιάζει η ημέρα των εκλογών του 2024, σημαντικά ορόσημα βρίσκονται στον ορίζοντα, ανεξάρτητα από το εάν θα κερδίσει η Κάμαλα Χάρις ή θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εκλογές σηματοδοτούν μια κομβική στιγμή για το Δημοκρατικό Κόμμα. Αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέστειλε την εκστρατεία επανεκλογής του τον Ιούλιο, παρέδωσε τη σκυτάλη Χάρις, σε μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στα τέλη του εκλογικού κύκλου.

Οι εκλογές σηματοδοτούν επίσης κρίσιμη καμπή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς η πορεία του Τραμπ πολώνει το κόμμα. Πολλοί πιστεύουν μια νίκη Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν την εξουσία στο Ανώτατο Δικαστήριο και σε άλλες βασικές θέσεις, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να εμβαθύνει τις εσωκομματικές διαιρέσεις.

Για την αμερικανική πολιτική σκηνή θα είναι σίγουρα μία καθοριστική στιγμή, ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει τελικά τα καθήκοντα.

Τα τελευταία στοιχεία δημοσκοπήσεων αποκαλύπτουν μια αμφίρροπη κούρσα μεταξύ της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Χάρις διατηρεί ένα στενό προβάδισμα 1,2 μονάδας σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το FiveThirtyEight. Αλλά το να κερδίσει τη λαϊκή ψήφο δεν αρκεί, όπως γνωρίζει καλά και η Χίλαρι Κλίντον, η οποία έχασε τις εκλογές του 2016, αν και ψηφίστηκε από σχεδόν 3 εκατ. Αμερικανούς περισσότερους.

Είναι ο μαγικός αριθμός 270 που δίνει τη νίκη. Τόσοι είναι οι εκλέκτορες που απαιτούνται για την εκλογή νέου προέδρου, με 7 πολιτείες – που χαρακτηρίζονται “ταλαντευόμενες” να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτές είναι οι: Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα, Πενσυλβάνια, Γουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Βόρεια Καρολίνα.

Ας δούμε όμως, τι πρωτιές θα έδινε η νίκη στον κάθε υποψήφιο:

/Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφαλίσει τη νίκη, θα πετύχει πολλές ιστορικές πρωτιές:

The United States is now an OCCUPIED COUNTRY, but it will soon be an occupied country no longer. November 5th, 2024 will be LIBERATION DAY in America! #VOTE pic.twitter.com/QRZgJF7J2F

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2024