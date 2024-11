Τραμπ: Το «κοπλιμέντο» για Αντετοκούνμπο, που εξελίχθηκε σε ρατσιστικό παραλήρημα

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ομιλία του στο Μιλγουόκι (έδρα των Μπακς) στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αμφισβήτησε κατά πόσο ο Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας.

Αν και θέλησε εκ πρώτης όψεως να πλέξει το εγκώμιο του Γιάννη, σχολιάζοντας ότι «Ο Έλληνας είναι πραγματικά καλός παίχτης…Πιθανότατα ο καλύτερος παίχτης του NBA και λένε ότι είναι πολύ καλό παιδί», δεν απέφυγε τελικά τη ρατσιστική επίθεση.

«Πείτε μου ποιος έχει περισσότερο Έλληνα μέσα του, εκείνος ή εγώ; Θα έλεγα είμαστε το ίδιο (Έλληνες)», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επειδή είναι μαύρος δεν μπορεί να είναι Έλληνας.

So Trump’s joke here is that Trump, who is not Greek at all, is just as Greek as Giannis Antetokounmpo, who was born in Greece, speaks Greek, and is a Greek citizen, but also black.

The man can’t even compliment a local athlete without slipping into casual racism. https://t.co/H9un44abM3

— Dan Amira (@DanAmira) November 2, 2024