Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Μόσχα για το πλαστό βίντεο μετανάστη που δηλώνει ότι ψήφισε «πολλές φορές»

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, ανέφερε ότι μια επίσημη ανακοίνωση πρόκειται να εκδοθεί αργότερα σήμερα.

Video currently circulating of Haitian immigrants claiming to be voting illegally in Georgia has several hallmarks of the Russian, Storm-1516 campaign. The narrative focus, style and production of the video, as well as the distribution method all line up. 1/2 pic.twitter.com/60uxAbyg6u

— Darren Linvill (@DarrenLinvill) October 31, 2024