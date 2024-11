Σερβία: 8 νεκροί από κατάρρευση οροφής σε σιδηροδρομικό σταθμό

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

«Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που θα διαρκέσει για αρκετές ώρες ακόμα. Έχουμε περίπου 80 διασώστες από πολλές πόλεις και βαριά μηχανήματα» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα ο Ντάτσιτς, σύμφωνα με το Reuters.

The roof of a train station collapsed in Serbia – 8 people were killed

The tragedy occurred in the city of Novi Sad. More than 30 people were injured.

Local media report that two people remain under the rubble – the rescue operation continues. pic.twitter.com/tMIwmQQaS5

— NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2024