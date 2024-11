Αμερικανικές εκλογές: Ποια είναι η Τζιλ Στάιν των «Πρασίνων» που μπορεί να «κόψει» ψήφους από την Κάμαλα Χάρις

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι υποστηρικτές του Μπέρνι Σάντερς. Ο Γερουσιαστής Σάντερς, εκ των ριζοσπαστικών και προοδευτικών Δημοκρατικών και αντίπαλος της Χίλαρι Κλίντον στην κούρσα του κόμματος το 2016, προ ημερών κάλεσε σε στήριξη της Κάμαλα Χάρις. Βλέποντας όμως τα σχόλια στα social media του, πολλοί ψηφοφόροι έγραψαν πως ψήφισαν ή θα ψηφίσουν την Τζιλ Στάιν.

This is the most consequential election in our lifetimes.

Many of you have differences of opinion with @KamalaHarris on Gaza. So do I.

But we cannot sit this election out. Trump has got to be defeated.https://t.co/RU9vzQygJw

— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 30, 2024