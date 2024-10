Χάρκοβο: Κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε πολυκατοικία – Ένα παιδί νεκρό, 29 τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ, ενώ στο περιστατικό αναφέρθηκε και στο καθιερωμένο διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 23 τραυματίες, διευκρινίζοντας πως υπήρχαν ακόμη θύματα «κάτω από τα συντρίμμια».

A Russian airstrike has hit a nine-story residential building in Kharkiv, destroying nearly an entire section of the apartment block.

Reports indicate 17 casualties, including children, with people possibly still trapped under the rubble. pic.twitter.com/aULEG2e3ih

