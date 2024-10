Άνδρας πέθανε από κατανάλωση κρεμμυδιών των McDonald’s – 90 αρρώστησαν

«Τα κρεμμύδια κομμένα σε φέτες είναι η πιθανή αιτία των μολύνσεων», ανέφεραν τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC).

Τα κρεμμύδια αυτά προμήθευσε στην αλυσίδα εταιρεία που το έχει αναλάβει με υπεργολαβία, η Taylor Farms. Η τελευταία προχωρά εθελοντικά σε ανάκληση του προϊόντος και η McDonald’s ανακοίνωσε επίσης πως τα απέσυρε.

