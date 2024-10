Ισπανία: Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας – Ζημιές λόγω της πλημμύρας

Οι βροχές προκλήθηκαν λόγω ενός ψυχρού μετώπου που πλήττει την χώρα στο νοτιοανατολικό τμήμα της, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδίδουν οδηγίες, καλώντας του πολίτες να μην βγαίνουν έξω και να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό το ανατολικό τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθιας και σε κίτρινο συναγερμό τμήματα της Ανδαλουσίας στον νότο, όπου ένα τρένο εκτροχιάστηκε εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αν και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν παγιδευμένους οδηγούς, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, στην πόλη Αλθίρα, στη Βαλένθια, και αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Serious flooding due to heavy rains in the Spanish city of Dana

Η AEMET αναμένει η Βαλένθια να δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα της καταιγίδας, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 90 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από μία ώρα ή 180 χιλιοστά σε λιγότερες από 12 ώρες.

Σχολεία, δικαστήρια και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους στην Κάρλετ και σε άλλες κοντινές πόλεις στην περιφέρεια της Βαλένθιας.

Torrential rains caused devastating floods in Utiel-Requena, Spain, on 29.10.2024.

The area is grappling with extensive damage.

Emergency crews are on the scene, but the situation remains critical.

Stay tuned for further developments. pic.twitter.com/93fZ2ThCif

