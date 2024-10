Μια μάλλον αλλόκοτη στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες στο περιθώριο πρόσφατης συνάντησης του Σεργκέι Λαβρόφ, στη σύνοδο των BRICS.

O ηγέτης της Τσετσενίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, Ραμζάν Καντίροφ, εθεάθη να «παίρνει κάμψεις» λίγο μετά το πέρας ενός μίτινγκ, με τον Σεργκέι Λαβρόφ, σχεδόν δίπλα του, να αποχαιρετά τους προσκεκλημένους.

Kadyrov does push-ups with chairs during a meeting #russia pic.twitter.com/m1eODpv2Hr

— 30 seconds (@30secondsne) October 28, 2024