Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στα Άδανα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη Κοζάν, στην επαρχία των Αδάνων, στην ευρύτερη περιοχή όπου είχε σημειωθεί ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ τον Φεβρουάριου του 2023.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 50 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

— EMSC (@LastQuake) October 27, 2024