Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου κοντά σε βάση του IDF – Τουλάχιστον 40 τραυματίες, νεκρός από πυρά ο οδηγός

Νεκρός από πυρά αστυνομικών φέρεται να είναι ο οδηγός του φορτηγού.

«Αυτή τη στιγμή διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Emergency services are responding to a mass-casualty incident after a truck plowed into people waiting at a bus stop in Glilot Junction, central Israel. The area, near Herzliya, houses the Mossad headquarters and several…

#BREAKING DOZENS INJURED IN TERROR ATTACK IN ISRAEL

Τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό στους 40.

UP TO 50 PEOPLE INJURED IN TERROR ATTACK IN ISRAEL

Emergency services are treating dozens of people wounded after a truck rammed into people waiting at a bus stop in Glilot Junction in central Israel.

The Glilot area near Herzliya is home to the Mossad headquarters along… https://t.co/gugIBDESDs pic.twitter.com/E095CfODXA

