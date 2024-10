Αποκαλυπτήρια για τα πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν: Τι έδειξαν δορυφορικές φωτογραφίες

Από την ισραηλινή επιδρομή υπέστησαν εγξαταστάσεις αεράμυνας ενώ η επίθεση κατέστρεψε ζωτικής σημασίας εργοστάσιο στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους, λέει ανώνυμη πηγή στον σαουδαραβικό ιστότοπο Elaph. Η ζημιά σε εξοπλισμό στο εργοτάξιο που εκτιμάται σε τουλάχιστον 40 εκατομμύρια δολάρια, θα χρειαστεί 2 χρόνια για να αποκατασταθεί.

Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε τουλάχιστον 20 στρατιωτικούς στόχους σε όλο το Ιράν κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου τετράωρης επίθεσής της τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου – εστιάζοντας σε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων. Ένας πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του IDF, ο Yisrael Ziv, περιέγραψε την ισραηλινή επίθεση ως «ιστορική» σε κλίμακα και εύρος, ως «εκπληκτικά καλά εκτελεσμένη», δεδομένου ότι έγινε 1.600 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ και ως καταστροφική για το ιρανικό καθεστώς. «Έδειξε ότι το Ισραήλ είχε ελεύθερη επιχειρησιακή λειτουργία για ώρες στον ουρανό πάνω από το Ιράν».

@planet 3m imagery taken this morning of Khojir and Parchin missile production facilities show precise strikes on warehouses and mixing buildings associated with the production of solid-fueled ballistic missiles. pic.twitter.com/Qpodu4pN5m

— Decker Eveleth (@dex_eve) October 26, 2024