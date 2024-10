Ισραήλ: Στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από μαχητικά πριν την επίθεση στο Ιράν

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν έγινε γνωστή με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε περί τις 06:30.

Στην αποστολή συμμετείχαν αρκετές γυναίκες πιλότοι, τονίζουν οι αρχές του Ισραήλ.

The @IDF released some images of the Air Force preparing for last night’s successful strike on the Islamic Republic of Iran .

Notably, several female pilots took part in this historic mission. pic.twitter.com/nypTB40O31

— Israel ישראל (@Israel) October 26, 2024