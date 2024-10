Ισραήλ: Ο δικτάτορας Ερντογάν σφαγιάζει Κούρδους, ο γ.γ. του ΟΗΕ παραμένει σιωπηλός

«Ο Ερντογάν σφαγιάζει Κούρδους και ο κόσμος παραμένει σιωπηλός. Ο δικτάτορας από την Άγκυρα βομβαρδίζει αθώους Κούρδους αμάχους στη βόρεια Συρία και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν λέει τίποτα» σημείωσε σε ανάρτησή του.

Διερωτήθηκε, δε, «πού είναι η έκκληση για κατάπαυση του πυρός και επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας; Πού είναι η ανησυχία για τα δικαιώματα των Κούρδων και η καταγγελία κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης;».

«Όταν το Ισραήλ ενεργεί σε αυτοάμυνα εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων, ο Γκουτέρες επιτίθεται συνεχώς, αλλά όταν ο αντισημίτης φίλος του διαπράττει εγκλήματα πολέμου, απλώς εξαφανίζεται» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για υποκρισία.

.@RTErdogan is slaughtering Kurds, and the world remains silent. The dictator from Ankara is bombing innocent Kurdish civilians in northern Syria, and UN Secretary-General @antonioguterres says nothing. Where is the call for a ceasefire and an urgent Security Council meeting?… pic.twitter.com/oXbeBkaY7Y

