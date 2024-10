Ερντογάν κατά ΗΠΑ: Χρησιμοποιούν τρομοκρατικές οργανώσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ

«Είναι πλέον γνωστό ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή για τα δικά τους συμφέροντα και για την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε ο κ. Ερντογάν σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος που επέστρεφε από τη Ρωσία, μετά τη σύνοδο κορυφής των BRICS.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία υπό τον ΟΗΕ για την επιβολή ολοκληρωμένου εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο αριθμός των χωρών που υποστηρίζουν την έκκληση της Άγκυρας για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ αυξάνεται.

«Ελπίζουμε να πετύχουμε σε αυτό ως Συμμαχία της Ανθρωπότητας και να ανοίξουμε την πόρτα για διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε.

