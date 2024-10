Συνάντηση Μέτσολα – Μελόνι: Καμία χώρα μόνη της στο μεταναστευτικό

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι υποστηρίζει την ανάγκη εξεύρεσης κοινών λύσεων για τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη κι ότι καμία χώρα δεν μπορεί να είναι μόνη της μπροστά σε αυτήν την κρίση.

Κάνοντας μια εμφάνιση στο RaiUno, η κ. Μέτσολα μίλησε εκτενώς για τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών ηγετών – από το μεταναστευτικό, μέχρι την υποψηφιότητα Φίτο στην Κομισιόν.

«Είμαι πρόεδρος ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα και προσέθεσε: «θα ήθελα να συνεργαστώ με τις ενεργές δυνάμεις για να δώσω απαντήσεις στους ανθρώπους, στους αγρότες, στη βιομηχανία. Στο πνεύμα με το οποίο οικοδομήθηκε η ΕΕ από τον ντε Γκασπέρι, από τον Σπινέλι. Σε αυτό το πνεύμα πρέπει να βρούμε πλειοψηφίες αυτών που χτίζουν και όχι αυτών που καταστρέφουν».

Η δήλωση προθέσεων είναι σαφής: πρέπει να βρεθούν λύσεις για τη μετανάστευση, καμία χώρα – ούτε η Μάλτα ούτε η Ιταλία – δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη της, διότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι «ευρωπαϊκή πρόκληση».

Con @GiorgiaMeloni a @PalazzoChigi a Roma.

Siamo in un momento cruciale per l’Europa. Continuiamo a lavorare insieme per un’Europa migliore, più forte e più sicura pic.twitter.com/cHaoFq1BAN

— Roberta Metsola (@EP_President) October 24, 2024