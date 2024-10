Κομισιόν: Οι Επίτροποι απάντησαν σε γραπτές ερωτήσεις Ευρωβουλευτών και Επιτροπών – Στην τελική ευθεία για τις ακροάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους υποψήφιους και τις υποψήφιες επιτρόπους να εμφανιστούν σε ακροάσεις έγκρισης ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για τα χαρτοφυλάκια που προτείνεται να αναλάβουν.

Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν κατά την ακρόαση εάν οι ορισθέντες/είσες επίτροποι έχουν την ανεξαρτησία, τις δεξιότητες και την ευρωπαϊκή δέσμευση να υπηρετήσουν ως μέλη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η ακρόαση του Απόστολου Τζιτζικώστα για το χαρτοφυλάκιο Μεταφορών είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.

Πριν από τις ακροάσεις η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου εξετάζει τις δηλώσεις συμφερόντων των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων οικονομικού χαρακτήρα, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι ακροάσεις. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες οφείλουν επίσης να απαντήσουν σε γραπτές ερωτήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Πριν από κάθε ακρόαση έγκρισης δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων επιτρόπων, πληροφορίες για τα χαρτοφυλάκια που προτείνεται να αναλάβουν, καθώς και οι απαντήσεις τους στις γραπτές ερωτήσεις των επιτροπών.

Στις ακροάσεις έγκρισης οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες επίτροποι παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και απαντούν σε προφορικές ερωτήσεις των ευρωβουλευτών. Οι ακροάσεις αυτές μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο.

Μετά τις ακροάσεις οι πρόεδροι των επιτροπών μαζί με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων αξιολογούν τους υποψήφιους και τις υποψήφιες επιτρόπους και συντάσσουν επιστολές αξιολόγησής τους. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες επίτροποι μπορούν να κληθούν να απαντήσουν σε περισσότερες γραπτές ερωτήσεις ή να κληθούν σε νέα ακρόαση.

