Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία

Στην εν λόγω ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Turkish Aerospace Industries στην Άγκυρα, όπως και κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Η αλόγιστη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».

«Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

Indiscriminate violence has no place in a democracy. pic.twitter.com/sA0qjX4dYf

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 23, 2024