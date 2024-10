Abercrombie & Fitch: Συνελήφθη ο πρώην CEO – Κατηγορείται για βιασμούς και trafficking ανδρών

Ο Τζέφρις, ο σύντροφός του Μάθιου Σμιθ και ο υπάλληλός τους Τζέιμς Τζέικομπσον διηύθυναν μια διεθνή επιχείρηση εμπορίας σεξ και πορνείας από το 2008 έως το 2015, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του Τζέφρις, τον πλούτο του και ένα δίκτυο οικιακών υπαλλήλων για να εκπληρώσουν τις σεξουαλικές επιθυμίες του ζευγαριού και να τα κρατήσουν όλα μυστικά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν.

«Σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί και να εξαναγκάσει άλλους χρησιμοποιώντας το λεγόμενο σύστημα του casting couch, αυτή η υπόθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση – ετοιμαστείτε να ανταλλάξετε αυτόν τον καναπέ με ένα κρεβάτι στην ομοσπονδιακή φυλακή», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν Μπρέον Πιρς σε συνέντευξη Τύπου. «Η σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ανθρώπινων όντων αποτελεί έγκλημα. Και το να το κάνεις με το να κρεμάς όνειρα για ένα μέλλον στη μόδα και το μόντελινγκ δεν είναι κάτι διαφορετικό», πρόσθεσε.

Mike Jeffries, Former Abercrombie CEO, Arrested in Sex Trafficking Case

Numerous aspiring male models accused the fashion executive of sexual exploitation in a BBC investigation last year.

More: https://t.co/U7cTnycybx pic.twitter.com/QsAYqmCgs9

— Rolling Stone (@RollingStone) October 22, 2024