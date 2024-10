Αυστραλία: Γυναίκα προσπάθησε να φτάσει το τηλέφωνό της και εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε βράχους

Η γυναίκα -που στις αναφορές κατονομάζεται ως Matilda Campbell- περπατούσε στην περιοχή Hunter Valley της Νέας Νότιας Ουαλίας νωρίτερα αυτό το μήνα όταν έπεσε στη χαραμάδα ύψους τριών μέτρων.

Ήταν η αρχή μιας επτάωρης δοκιμασίας που θα έβλεπε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αναλαμβάνουν μια «δύσκολη» διάσωση – συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης πολλών ογκόλιθων.

Και ακόμη και αφού κατάφεραν να βγάλουν με γερανό έναν βράχο βάρους 500 κιλών από τη μέση, έπρεπε ακόμη να βρουν πώς να βγάλουν τη γυναίκα από τη στροφή “S” στην οποία είχε βρεθεί.

«Στα 10 χρόνια μου ως διασώστης παραϊατρικό προσωπικό δεν είχα συναντήσει ποτέ μια δουλειά σαν αυτή, ήταν μια πρόκληση αλλά απίστευτα ικανοποιητική», δήλωσε ο Peter Watts, από την υπηρεσία ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Είχε ήδη μείνει ανάποδα για περισσότερο από μία ώρα πριν φτάσουν οι διασώστες, αφού οι αρχικές προσπάθειες των φίλων της να την απελευθερώσουν δεν είχαν αποδώσει καρπούς.

NSW Ambulance has completed a dramatic rescue, retrieving a woman who was stuck upside down between rocks in the Hunter Valley.

Matilda Campbell dropped her phone between the rocks while walking with friends, and when she attempted to retrieve it she fell and became trapped,… pic.twitter.com/szp3Fifr1B

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) October 22, 2024