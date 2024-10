Σκάνδαλο Οντεμπρέχτ: 20 χρόνια στη φυλακή για τον πρώην πρόεδρο του Περού, Τολέδο, για τη μίζα των 35 εκατ. δολαρίων

Ο Τολέδο καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών και 6 μηνών στη δίκη του στη Λίμα για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, κατηγορίες συνδεόμενες με δωροληψία από τη γιγαντιαία βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία που ονομαζόταν άλλοτε Οντεμπρέχτ. Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αναταράξεις σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη και επιβολή ποινής σε πρώην αρχηγό του κράτους των Άνδεων για την υπόθεση, η οποία είχε έναυσμα έρευνα που ξεκίνησε αρχικά να διενεργείται στη Βραζιλία με την κωδική ονομασία Lava Jato («πλύσιμο αυτοκινήτου εξπρές»).

«Το δικαστήριο αυτό εγκρίνει τα αιτήματα της εισαγγελίας» για την επιβολή «ποινής κάθειρξης 20 ετών και 6 μηνών στον κ. Αλεχάντρο Τολέδο Μανρίκε», ανακοίνωσε η έδρα, με τον πρώην πρόεδρο να σκύβει το κεφάλι και να το κρατάει – σε απόγνωση – μέσα στα χέρια του.

BREAKING: Peru’s ex-president Toledo gets more than 20 years in prison in case linked to corruption scandal https://t.co/5MhbQhqemF

— The Associated Press (@AP) October 21, 2024