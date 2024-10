Μολδαβία: «Ρωσικό δάκτυλο» στο δημοψήφισμα βλέπουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Η άποψη αυτή, απηχεί πάντως και τους ισχυρισμούς της προέδρου Μάγια Σάντου, που τουλάχιστον βάσει των δημοσκοπήσεων περίμενε μια εμφατική επικράτηση του «ναι» και όχι το οριακό 50,17%.

Οι αξιωματούχοι που ρωτήθηκαν από τη «Ν» στις Βρυξέλλες, έκαναν λόγο για «ρωσικό δάκτυλο» και επιρροή στο δημοψήφισμα, αλλά και τις εκλογές για την προεδρία που θα κριθούνσε 2η Κυριακή. Προφανώς η κ. Σάντου περίμενε να εκλεγεί με τις πρώτες κάλπες. Εξ αρχής ακολουθούσε μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα, ενώ και η κ. φον ντερ Λάιεν είχε μεταβεί στο Κισινάου προς στήριξή της.

Η ίδια η κ. Σάντου είπε πως η χθεσινή ψηφοφορία αμαυρώθηκε από «άνευ προηγουμένου» εξωτερική παρέμβαση, αναφερόμενη στη Ρωσία.

H επίσημη αντίδραση της Κομισιόν ήρθε λίγο αργότερα: «Συγχαρητήρια στον λαό της Μολδαβίας και σε εσάς, Μάγια Σάντου. Το ξανακάνατε! Απέναντι στην υβριδική τακτική της Ρωσίας, η Μολδαβία δείχνει ότι είναι ανεξάρτητη, είναι δυνατή και θέλει ένα ευρωπαϊκό μέλλον!», έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Congratulations to the people of Moldova and to you, @sandumaiamd

You’ve done it again!

In the face of Russia’s hybrid tactics, Moldova shows that it is independent, it is strong and it wants a European future! https://t.co/R9v95YnHh7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2024