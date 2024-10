Προειδοποίηση ΝΑΤΟ: «Σημαντική κλιμάκωση» η αποστολή στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Για το ζήτημα εκλήθη για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης από το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Η συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα «δεν στρέφεται» εναντίον της Σεούλ, είπε από την πλευρά του ο Ρώσος πρέσβης στο υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Η ρωσική πρεσβεία δήλωσε ότι ο πρεσβευτής Γκεόρκι Ζινοβίεβ «τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας… δεν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα της ασφάλειας της Νότιας Κορέας» αφού κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

#BREAKING Russia’s cooperation with North Korea is “not directed” against Seoul, Moscow’s envoy told South Korea’s foreign ministry.

The Russian embassy said Ambassador Georgy Zinovyev “stressed that cooperation between Russia and North Korea…. is not directed against the… pic.twitter.com/nMAO0bwuI4

— AFP News Agency (@AFP) October 21, 2024