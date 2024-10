Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας

«Επιστρέφω στην Ουκρανία για τέταρτη φορά ως υπουργός Άμυνας, για να δείξω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία», σημείωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου σε ανάρτησή του.

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024