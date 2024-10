Ισραήλ: Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας – Αντίστροφη μέτρηση για την απάντηση στο Ιράν

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα γίνει στο Τελ Αβίβ, στη Βάση Χακιριγιά, με αντικείμενο, όπως μεταδίδεται, το ζήτημα της απάντησης του Ισραήλ στο Ιράν.

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, εμένα και τη σύζυγό μου, σήμερα, έκαναν ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια δήλωση.

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.

This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.

I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2024