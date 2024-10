Ισραηλινός στρατός: Δημοσίευσε βίντεο με τον Γιαχία Σινουάρ να καταφεύγει σε τούνελ πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Όπως φαίνεται από το βίντεο, ο Γιαχία Σινουάρ τη νύχτα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου καταφεύγει σε ένα τούνελ μαζί την οικογένειά του, μεταφέροντας εξοπλισμό.

Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU

Σύμφωνα με το ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, το βίντεο ανασύρθηκε από τη Γάζα πριν από αρκετούς μήνες.

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βάναυση σφαγή, ο Σινουάρ ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε μια συνέντευξη Τύπου όπου δείχνει το βίντεο, μιλώντας πρώτα στα εβραϊκά και στη συνέχεια μιλώντας στα αγγλικά.

“Killing Sinwar is the result of a year of operational and intelligence efforts to bring him and other Hamas leaders to justice. Sinwar has been eliminated, but our mission is not over.”

Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari’s statement regarding the impact of eliminating… pic.twitter.com/INbLoMWBJx

— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2024