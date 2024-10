Swifties for Kamala: Η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδά στη Φλόριντα και οι Δημοκρατικοί κάνουν καμπάνια

Η σούπερ σταρ της ποπ και υποστηρίκτρια της Κάμαλα Χάρις, Τέιλορ Σουίφτ, έχει τρεις συναυλίες στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο. Και οι Δημοκρατικοί της Φλόριντα είναι έτοιμοι.

Το Δημοκρατικό Κόμμα στην Φλόριντα συνεργάζεται με την ομάδα Swifties for Kamala για να διοργανώσει πάρτι, ενημερώσεις πανεθνικές και τηλεφωνικές έρευνες. Έχουν ετοιμάσει νέα προϊόντα και ζωντανή μετάδοση των τραγουδιών-έκπληξη της Τέιλορ στις συναυλίες της.

Θα στέλνουν και μηνύματα: «Ξέρω μέρη που μπορείτε να ψηφίσετε» και «Πώς να εκλεγεί το κορίτσι», σύμφωνα με τα τραγούδια I know places και How to get the girl. Οι εθελοντές της εκστρατείας θα φτιάξουν τα γνωστά βραχιόλια φιλίας με χάντρες που έχουν γίνει χαρακτηριστικό αξεσουάρ μεταξύ των Swifties.

Τα ονομάζουν όλα αυτά «Eras Tour (έκδοση GOTV)».

Η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών συμμετέχει στη δράση με ένα νέο φίλτρο Snapchat, το πανό του οποίου γράφει: «In My Voting Era» και «Be fearless for ____». Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν το κενό χώρο με λέξεις όπως «Ισότητα», «Αναπαραγωγικά δικαιώματα» ή «Δράση για το κλίμα» και οι ακόλουθοι τους μπορούν να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο προς το IWillVote.com.

Το DNC άρπαξε επίσης διαφημιστικές πινακίδες στην περιοχή συναυλιών του Μαϊάμι, με τη Χάρις και μηνύματα όπως: «Καλώς ήρθατε στην εποχή της ψήφου σας (Welcome to your voting era)! Πηγαίνετε γρήγορα στις κάλπες και ψηφίστε τους Δημοκρατικούς»!

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Σουίφτ θα χρησιμοποιήσει την περιοδεία της στο Μαϊάμι για να κάνει μια πολιτική δήλωση. Άλλωστε η πρώτη συναυλία ήταν χθες. Γνωρίζουν όμως ότι μια τέτοια κίνηση θα τραβούσε την προσοχή.

