ΗΠΑ: «Κόλλησε» η Χάρις στις δημοσκοπήσεις και αλλάζει τακτική. Επιστρατεύονται οι Ομπάμα

Η υποψήφια των Δημοκρατικών φαίνεται να έχει κολλήσει στατιστικά στις πολιτείες-κλειδιά που θα κρίνουν τις εκλογές, ενώ ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, σύμφωνα με δημόσιες και εσωτερικές δημοσκοπήσεις που επικαλούνται πηγές των Δημοκρατικών, καλύπτει δυναμικά τη διαφορά με τη Χάρις.

«Γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένας σκληρός αγώνας…» σχολιάζουν ανώτεροι σύμβουλοι της εκστρατείας των Δημοκρατικών, σε μια άβολη στιγμή για μια εκστρατεία που ξεκίνησε με τεράστιο ενθουσιασμό, όταν η Χάρις τον Ιούλιο πήρε τη θέση του Τζο Μπάιντεν για το χρίσμα του υποψήφιου προέδρου, στη συνέχεια διοργάνωσε ένα πανηγυρικό συνέδριο του κόμματος και αναγνωρίστηκε ευρέως ως νικήτρια του μοναδικού ντιμπέιτ που έγινε (και θα γίνει) με τον Τραμπ.

Μετά από εβδομάδες που επικεντρώθηκε στην πολιτική και προσπάθησε να προσδιορίσει τον εαυτό της στην εθνική σκηνή, η Χάρις επιστρέφει στην εικόνα της «εισαγγελέως», δήλωσε ένας σύμβουλος, ελπίζοντας να επιδείξει δύναμη στους ψηφοφόρους που μπορεί να προσελκύονται από την εικόνα του ισχυρού άνδρα που προωθεί ο Τραμπ.

Στη συγκέντρωση που πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο Έρι της Πενσιλβάνια, έκανε το σπάνιο βήμα να δείξει αποσπάσματα από τα σχόλια του Τραμπ για έναν «εσωτερικό εχθρό» της Αμερικής για να υπογραμμίσει ότι αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα.

Επίσης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στην ευρείας απήχησης εκπομπή του κωμικού Charlamagne Tha God κατήγγειλε την παραπληροφόρηση που διασπείρει το επιτελείο του Τραμπ για τους έγχρωμους ψηφοφόρους και υποσχέθηκε ότι ως πρόεδρος ότι θα εργαστεί για την αποποινικοποίηση της μαριχουάνας, έχοντας υπόψη της τις μετρήσεις της κοινής γνώμης που δείχνουν να έχει μικρότερη απήχηση στους μαύρους και στους νέους άνδρες απ’ ό,τι ο Μπάιντεν το 2020.

When you listen to Donald Trump talk, it becomes increasingly clear: He has no idea what he’s talking about when it comes to women’s health care. pic.twitter.com/riFNMgZXNb

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2024