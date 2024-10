Σεισμός στην Τουρκία: Περιορισμένες ζημιές από τα 6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Τα 3-4 κτίρια που κατέρρευσαν στις επαρχίες Έλαζιγ, Μαλάτεια και Σανλίουρφα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ήταν κτίσματα τα οποία είχαν κριθεί ακατάλληλα έπειτα από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, τον Φεβρουάριο του 2023, και βρίσκονταν σε διαδικασίες κατεδάφισης.

Υπενθυμίζεαι ότι το επίκεντρο του σεισμού των 6 Ρίχτερ εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη Μαλάτεια, στην ευρύτερη περιοχή που είχε σημειωθεί ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, τον Φεβρουάριο του 2023. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 9 χιλιόμετρα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ωστόσο οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τρεις καταρρεύσεις κτιρίων στις επαρχίες Έλαζιγ, Μαλάτεια και Σανλίουρφα. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) έκανε λόγο για τέσσερα κτίρια που κατέρρευσαν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων, έχουν γίνει 374 κλήσεις, οι 12 από τις οποίες για βοήθεια, στον τηλεφωνικό αριθμό εκτάκτων καταστάσεων 112.

Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν αποσταλεί στην περιοχή για να παράσχουν βοήθεια, ενώ οι κάτοικοι έχουν ειδοποιηθεί να είναι προσεκτικοί λόγω της πιθανότητας μετασεισμών. Τα σχολεία έκλεισαν για σήμερα στην επαρχία Μαλάτεια.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km SW of #Doğanyol (#Turkey) 2 min ago (local time 10:46:32)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/AXvOM7I4Th

https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/I0ROd639Dc

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2024