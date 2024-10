Τουρκία: Η στιγμή του μεγάλου σεισμού έξω από τη Μαλάτεια (βίντεο)

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 6,3 Ρίχτερ. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών.

Αρκετά βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχουν ανέβει στα social media.

6.1 MAGNITUDE EARTHQUAKE ROCKS EASTERN TURKEY

AFAD confirms a powerful quake hit Malatya province this morning. So far, no reports of casualties, but the situation is still unfolding.

Source: Reuters#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/PvarCbjAg1

