Αλβανία: Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη στην ΕΕ – Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις Τιράνων – Βρυξελλών

«Η Αλβανία θα είναι η πρώτη από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που θα ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεθοδολογία της διεύρυνσης, η οποία θα είναι μια κομβική στιγμή για τη χώρα αυτή των Δυτικών Βαλκανίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ουγγρικής προεδρίας.

The 2nd Intergovernmental Conference with Albania has just begun in Luxembourg with @ediramaal and FM Péter Szijjártó. Stay tuned for the press conference, streamed LIVE on our X channel. pic.twitter.com/GgfleqlgPn

— Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 15, 2024