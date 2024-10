Τραμπ: Χειρότεροι από Ρωσία και Κίνα οι «παράφρονες της άκρας αριστεράς»

«Πάντα έλεγα ότι έχουμε δύο εχθρούς», είπε ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

«Έχουμε τον εξωτερικό εχθρό και μετά έχουμε τον εχθρό από μέσα. Και ο εχθρός από μέσα, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο επικίνδυνος από την Κίνα, τη Ρωσία και όλες αυτές τις χώρες».

Στην ίδια συνέντευξη, o πρώην πρόεδρος πρότεινε την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς ή ακόμη και του στρατού την ημέρα των εκλογών, εάν παραστεί ανάγκη να αντιμετωπισθεί ένα «πιθανό χάος» από αυτό τον «εσωτερικό εχθρό».

Απορρίπτοντας τις ανησυχίες του Προέδρου Μπάιντεν ότι η ημέρα των εκλογών ίσως και να μην είναι τόσο ειρηνική, ο Ντ.Τραμπ είπε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εχθρός εκ των έσω, ούτε καν οι άνθρωποι που εισβάλλουν στη χώρα μας και την καταστρέφουν».

Trump to Bartiromo on what worries him about election day: “I think the bigger problem is the enemy from within … sick people, radical left lunatics. And it should be easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military.” pic.twitter.com/twRsilNJnz

— Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2024