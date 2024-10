Η Κίνα κυκλώνει την Ταϊβάν με ισχυρές δυνάμεις (βίντεο, φωτογραφίες) – Τι απαντά η Ταϊπέι για το «Κοινό Ξίφος»

Στο πλαίσιο της άσκησης «Joint Sword-2024B» (Κοινό Ξίφος), πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη κυκλώνουν το νησί. «Είναι μια νόμιμη και απαραίτητη επιχείρηση για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ενότητας», αναφέρει η ανακοίνωση του κινεζικού στρατού.

China starts military drills around Taiwan, with planes and ships encircling the island.

Chinese Military launches Operation Joint Sword 2024B, launching warships and fighter jets to the north, south, east, and west of Taiwan! The island is surrounded and cut off!! Taiwan… pic.twitter.com/HJ80Or8iMY

— Boar News (@PhamDuyHien9) October 14, 2024