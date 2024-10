Τρίτη απόπειρα κατά Τραμπ; Δείτε τον 49χρονο συλληφθέντα – Τι γνωρίζουμε για αυτόν (φωτογραφίες – βίντεο)

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Βεμ Μίλερ. Πιστεύεται ότι είναι μέλος μιας δεξιάς οργάνωσης και πιθανότατα σχεδίαζε να σκοτώσει τον Τραμπ, είπε ο Σερίφης.

Σύμφωνα με τη New York Post o Μίλερ είναι εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικανός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το UCLA, έθεσε υποψηφιότητα για σύνεδρος στη Νεβάδα το 2022.

Riverside County Sheriff Chad Bianco says Trump was “probably” just targeted in a third assassination attempt after 49 year old, Vem Miller, was arrested outside of Trump’s Coachella rally with an illegally obtained shotgun, a loaded handgun, a fake VIP passes.

The individual… pic.twitter.com/GspSHBR2QK

— J Stewart (@triffic_stuff_) October 13, 2024