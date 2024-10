Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να κρατήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις μακριά από το Ισραήλ

Η παραπάνω προειδοποίηση έγινε εμμέσως από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, μέσω ανάρτησής του στο X.

Στο μήνυμα, ο Araghchi αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες που ενδεχομένως να στείλουν ένα από τα συστήματα Terminal High Altitude Area Defense στο Ισραήλ. Οποιαδήποτε μετακίνηση ενός από τα συστήματα, γνωστά ως THAAD, στο Ισραήλ θα συνεπαγόταν την ανάπτυξη στρατιωτών για τη λειτουργία του πολύπλοκου συστήματος.

«Οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει ποσότητα ρεκόρ όπλων στο Ισραήλ», αναφέρει το μήνυμα του Χ. «Τώρα θέτουν επίσης σε κίνδυνο τις ζωές των στρατιωτών τους, αναπτύσσοντάς τους για τον χειρισμό των αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων στο Ισραήλ».

Προσθέτει: «Ενώ έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες για να περιορίσουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή μας, το λέω ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε κόκκινες γραμμές στην υπεράσπιση του λαού και των συμφερόντων μας».

