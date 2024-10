Νόμπελ Ειρήνης στους επιζώντες των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Σύμφωνα με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ο οργανισμός λαμβάνει το βραβείο για τις προσπάθειές του για έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024